Neue Sicherheitsbeleuchtung im Bürgerhaus Eppstein – Die Stadt Eppstein hat die Sicherheitsbeleuchtung im Bürgerhaus Eppstein erneuern lassen und an die rechtlichen Vorgaben angepasst.
Ein Elektro-Fachbetrieb aus der Region installierte im Auftrag des zuständigen Fachbereichs 48 neue Leuchten. Die Anlage kann nun über ein Funksystem zentral überwacht werden. 15 dauerhaft leuchtende Rettungszeichen markieren Fluchtwege und Ausgänge. Zwei hängen über dem Eingang im Foyer. Weitere befinden sich im Saal, an der Bühne, im Foyer des Obergeschosses, im Flur zum Rathaus und im Archiv. Gekennzeichnet sind auch der Seiteneingang zu den Vereinsräumen, der Gang zu den Toiletten und der Ausgang zur Fluchttreppe.
29 Sicherheitsleuchten schalten sich ein, wenn die reguläre Beleuchtung ausfällt. 19 davon haben eine eigene Batterie und sind in die Decke eingebaut, 16 im Bürgersaal und drei im Foyer. Die übrigen zehn befinden sich an der Bühne, im Stuhllager, im Treppenhaus vor der Gaststätte, im Gang zu den Toiletten und in der Garderobe. Vier kombinierte Sicherheitsleuchten ersetzen die bisherigen Wandleuchten im Treppenhaus.
Der Fachbetrieb baute die alten Notleuchten und das Steuergerät im Obergeschoss aus und entsorgte sie. Er schloss die vorhandene Verkabelung an einen neuen Verteilerschrank an und installierte eine zentrale Bedieneinheit. Bei einer Störung verschickt die Anlage automatisch eine E-Mail. So kann unmittelbar auf eine Störung reagiert werden. Die Kosten hierfür haben knapp 20.000 Euro betragen. Die Stadt Eppstein war zur Umrüstung verpflichtet.
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Text: Magistrat der Stadt Eppstein