Rat und Hilfe bei Sehverlust Hofheim am Taunus – Für Betroffene und Angehörige gibt es am Dienstag, 24. November, von 15 bis 17 Uhr eine Beratung zum Thema Sehverlust im Kellereigebäude in Hofheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Thomas Sauer vom „Blickpunkt Auge“ beantwortet unabhängig und kostenlos Fragen wie: Mit welchen Hilfsmitteln lässt sich der Alltag besser bewältigen? Gibt es finanzielle Hilfen? Können digitale Medien wie Smartphones weiterhin genutzt werden?
„Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ ist ein Angebot des Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen e.V. (Telefon: 0611/ 34 18 76 12, E-Mail: t.sauer@bsbh.org) in Kooperation mit der Seniorenberatung der Stadt Hofheim. Die Beratung findet alle zwei Monate statt. Veranstaltungsort ist das Kellereigebäude in der Burgstraße 28, Raum Bender, erster Stock.
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Text: Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus