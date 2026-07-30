Deutsche Rentenversicherung Hessen eröffnet Lernlandschaft – FRANKFURT AM MAIN. Die Deutsche Rentenversicherung Hessen hat im Werfthaus direkt am Frankfurter Mainufer ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Ab August werden zahlreiche Nachwuchskräfte im so genannten LOFT, dem „Lernort für Talente“, ihre Ausbildung oder ihr Studium beginnen.
Das LOFT befindet sich direkt über der im April eröffneten Auskunfts- und Beratungsstelle, Speicherstraße 55. Es bietet nicht nur moderne Räumlichkeiten und eine hochwertige technische Ausstattung, sondern ist Teil eines rundum erneuerten Ausbildungskonzepts. Dieses setzt auf eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, selbstbestimmtes Lernen sowie eine Verbindung von analogen und digitalen Methoden. „Unsere Nachwuchskräfte von heute gestalten die Deutsche Rentenversicherung Hessen von morgen. Deshalb investieren wir konsequent in ihre Zukunft“, sagt Christiane Perniß, Leiterin der Abteilung Unternehmensentwicklung und Recht.
Zusätzlich zum neuen Ausbildungszentrum in Frankfurt bildet die Deutsche Rentenversicherung Hessen auch an den Standorten Kassel und Fulda/Künzell aus. Neben der Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten und seit 2026 zur Fachinformatikerin oder zum Fachinformatiker gibt es vier duale Studiengänge: zum Bachelor of Laws/Sozialverwaltung – Rentenversicherung, Bachelor of Laws/Betriebsprüfdienst, Bachelor of Arts/Digitale Verwaltung und Bachelor of Science/Wirtschaftsinformatik. Insgesamt 35 Auszubildende und 43 Studierende haben sich im Jahr 2026 für die Deutsche Rentenversicherung Hessen entschieden.
Ausbildung und Studium dauern je drei Jahre. Die Auszubildenden starten mit 1.368 Euro monatlich ins Berufsleben, die Studierenden erhalten je nach Studiengang zwischen 1.626 und 1.666 Euro. Alle Nachwuchskräfte können ein kostenloses Job- oder Semesterticket nutzen. Die Chancen, übernommen zu werden, stehen derzeit sehr gut. Weitere Informationen gibt es unter www.drv-hessen-karriere.de.
Die Deutsche Rentenversicherung Hessen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist der größte Sozialversicherungsträger in Hessen. Sie betreut rund 2,5 Millionen Versicherte, 593.000 Rentnerinnen und Rentner sowie 117.000 Arbeitgeber. Bei Fragen rund um Rente, Rehabilitation und Prävention sowie Altersvorsorge ist sie regionale Ansprechpartnerin für rund 4,2 Millionen Versicherte in Hessen.
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Text: Deutsche Rentenversicherung Hessen