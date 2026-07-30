GRÜN SPRICHT: Zweite Hitzewelle in Hessen: Dröhnendes Schweigen der Landesregierung – Martina Feldmayer, Sprecherin für Umwelt, Klimaschutz und Verbraucherschutz der GRÜNEN Landtagsfraktion:
„Heute ist der vorläufige Höhepunkt der zweiten Hitzewelle in Hessen, doch von der Landesregierung ist wieder einmal nur dröhnendes Schweigen zu vernehmen. Bei jeder anderen Gelegenheit meldet sich die Landesregierung zu Wort, nur zu den Auswirkungen der Klimakrise schweigt sie lieber. Die Klimakrise ist kein Schicksal, sondern von Menschen gemacht. Deshalb muss eine verantwortungsvolle Landesregierung darauf reagieren. Die Angst davor, ein vermeintlich ‚Grünes Thema‘ anzugehen, hält sie aber davon ab. Wir brauchen ein Sofortprogramm Klimaanpassung: Wenn Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen bei 30 Grad Zimmertemperatur ausharren müssen, Walbrände zunehmen, Flüsse und Seen austrocknen und Kranke in überhitzten Räumen liegen, ist Schweigen keine Option, sondern nur noch fahrlässig.“
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Text: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesfraktion Hessen